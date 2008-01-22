Ющенко проводит встречу с лидерами ведущих политических сил

Обсуждают конституционный процесс

Во вторник, 22 января, в 10.00 Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО начал встречу с лидерами ведущих политических сил. Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, цель встречи, которая должна стать традиционной, - обсуждение конституционного процесса. На встречу приглашены: председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК, премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО, вице-премьер-министр Украины Иван ВАСЮНИК, лидеры депутатских фракций в Верховной Раде: Виктор ЯНУКОВИЧ (Партия регионов), Иван КИРИЛЕНКО (БЮТ), Вячеслав КИРИЛЕНКО (НУ-НС), Петр СИМОНЕНКО (КПУ), Владимир ЛИТВИН (Блок Литвина).

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