В пригороде Славянска сожгли поселковый совет

07:41, 15 апреля 2014
Политика
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Ночью неизвестные подожгли здание поселкового совета Андреевки в пригороде Славянска Донецкой области

В пригороде Славянск сожгли админздание / slavgorod.com.ua

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на горсовет Славянска.

Двухэтажное здание администрации полностью выгорело. Жертв нет. Также в администрации Славянска опровергают информацию о перестрелке в этом поселке.

Читайте такжеВ Славянске сепаратисты захватили аэродром"Просто подъехали неизвестные ночью на одной или двух машинах и подожгли здание", - сообщил представитель администрации.

Ранее некоторые СМИ сообщали со ссылкой на местного активиста, что в районе некоторых постов сепаратистов, в частности, в Андреевке, произошли столкновения.

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