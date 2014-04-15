В пригороде Славянска сожгли поселковый совет

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на горсовет Славянска.

Двухэтажное здание администрации полностью выгорело. Жертв нет. Также в администрации Славянска опровергают информацию о перестрелке в этом поселке.

Читайте такжеВ Славянске сепаратисты захватили аэродром"Просто подъехали неизвестные ночью на одной или двух машинах и подожгли здание", - сообщил представитель администрации.

Ранее некоторые СМИ сообщали со ссылкой на местного активиста, что в районе некоторых постов сепаратистов, в частности, в Андреевке, произошли столкновения.