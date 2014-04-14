Экс-министр агрополитики Присяжнюк объявлен в межгосударственный розыск - источник

Об этом УНИАН сообщил источник в правоохранительных органах.

«Сегодня Присяжнюк объявлен в межгосударственный розыск. Но есть сомнение, что кто-то из наших партнеров по СНГ будет его разыскивать, учитывая ситуацию с розыском и экстрадицией Януковича», - сказал собеседник агентства.

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Как сообщал УНИАН, 7 апреля Печерский районный суд Киева предоставил разрешение на задержание бывшего министра аграрной политики и продовольствия Украины Михаила Присяжнюка с целью его привода для участия в рассмотрении ходатайства о применении меры пресечения в виде удержания под стражей.

В конце марта правоохранители в рамках расследования уголовного производство о расхищении бюджетных средств провели обыски в Министерстве аграрной политики и в жилье должностных лиц.

По данным министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, в частности, у экс-министра аграрной политики Присяжнюка изъято 286 тыс. дол., 659 тыс. грн, несколько наручных часов известных иностранных брендов.