Захваченный сепаратистами горсовет Макеевки принял решение о референдуме
19:03, 14 апреля 2014Политика
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Макеевский горсовет принял решение о проведении референдума о федерализации.
Макеевка приняла решение о референдуме / Макеевка-INFO, vk.com
Захваченный сепаратистами Макеевский городской совет принял решение о референдуме на сегодняшней внеочередной 53 сессии, сообщает портал "Макеевские новости".
"Апеллируя обращениями во все органы власти по общественно-политической ситуации и игнорирование на них Макеевский городской совет принял решение о поддержки народной инициативы о референдуме. Для этого создали общественный совет, который займется подготовкой", - говорится в сообщении.
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Депутат от Партии регионов Виталий Борт, присутствовавший на сессии, пообещал на своем уровне помогать ввести этот процесс в законодательное поле.
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