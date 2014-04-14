Захваченный сепаратистами горсовет Макеевки принял решение о референдуме

Захваченный сепаратистами Макеевский городской совет принял решение о референдуме на сегодняшней внеочередной 53 сессии, сообщает портал "Макеевские новости".

"Апеллируя обращениями во все органы власти по общественно-политической ситуации и игнорирование на них Макеевский городской совет принял решение о поддержки народной инициативы о референдуме. Для этого создали общественный совет, который займется подготовкой", - говорится в сообщении.

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Депутат от Партии регионов Виталий Борт, присутствовавший на сессии, пообещал на своем уровне помогать ввести этот процесс в законодательное поле.