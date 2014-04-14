После нападения антимайдановцев на митинг Евромайдана в Харькове пострадало 50 человек

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Харьковского городского совета со ссылкой на заместителя Харьковского городского головы по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения Светлану Горбунову-Рубан.

По ее словам, милиционеры, которые осуществляли охрану общественного порядка, получили ушибы. Все они были госпитализированы и находятся в одной палате, на данное время их состояние удовлетворительное.Читайте такжеВ Харькове в больнице остаются восемь пострадавших участников митинга Евромайдана

По информации заместителя Харьковского городского головы, большинство из 14 человек, которые обратились за медицинской помощью, получили черепно-мозговые травмы. На это время семь пострадавших остаются в медзаведении.

Горбунова-Рубан отметила, что состояние трех пострадавших – средней тяжести, два человека были прооперированы. У одного из них пневмоторакс (скопление воздуха в плевральной полости и повышения давления в ней - УНИАН) в результате ранения грудной клетки, у другого - черепно-мозговая травма (вдавленный перелом). На данный момент в реанимационном отделении из тех, кто вчера обратился в больницу, никого нет.

Горбунова-Рубан также сообщила, что состояние курсанта Академии внутренних дел, который был травмирован 8 апреля во время штурма облгосадминистрации, улучшается. Он может самостоятельно сидеть и через неделю, по прогнозам врачей, сможет становиться на ноги. По словам заместителя городского головы, лечения курсанта идет без осложнений, в больнице он получает всю необходимую медицинскую помощь и медикаменты.

Как сообщал УНИАН, 13 апреля в Харькове активисты Антимайдана с битами и в масках напали на участников митинга Евромайдана, которые расходились со своего митинга. В результате нападения пострадали около 50 человек. После этого антимайдановцы направились к Харьковскому городскому совету и пытались его захватить, однако им помешала милиция.Читайте такжеВ Харькове пророссийские активисты с битами напали на Евромайдан

8 апреля во время захвата активистами Антимайдана здания Харьковской ОГА пострадал курсант Академии внутренних войск МВД Украины. У него между бронежилетом и грудной клеткой взорвалась светошумовая граната.