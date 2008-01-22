Ющенко хочет, чтобы деньги делали деньги

Средства от приватизации нецелесообразно направлять на социальные выплаты.

Такое мнение высказал Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО в эксклюзивном интервью агентству УНИАН.

Президент подчеркнул, что проведение за один год массовой приватизации приведет к уменьшению стоимости активов предприятий, предлагаемых на продажу.

„Мы бы не хотели, чтобы тема социальной доминанты стала базовой в контексте национальной приватизации”, - заметил он.

По словам В.ЮЩЕНКО, необходимо помнить, что продаются активы предприятий, которые больше никогда не вернутся в государственную собственность.

„Скорее всего, более продуманной экономикой была бы та, что через приватизацию нам необходимо поднимать экономические национальные программы, через экономические социальные программы поднимать ВВП, отчисления в бюджет, и через бюджет формировать новые отношения с социально чувствительными слоями, в первую очередь, с вкладчиками “Ощадбанка””, - сказал глава государства.

По его словам, государству необходим тот механизм, который „создает богатство и не уменьшает его, чтобы мы потом это богатство многократно использовали для поддержки уровня благосостояния людей”.

Кроме того, Президент раскритиковал действия правительств, которые привели к возникновению большого дефицита госбюджета, больших заимствований и увеличения внешних обязательств.

„Это не является продуманной и правильной тактикой”, - убежден В.ЮЩЕНКО.

Он подчеркнул, что и центральная, и местная власть должны научиться распоряжаться теми средствами, которые поступают в госбюджет через систему налогообложения.