Россия занимается терроризмом, а не борется с ним - представитель Украины в ООН

Такой позиции придерживался представитель Украины в Совете безопасности ООН Юрий Сергеев во время своего выступления на заседании Совбеза по ситуации на Востоке Украины, инициированного Россией, передает Еспресо.TV.

«Сегодня праздник входа господа Иисуса в Иерусалим. Это происходит на фоне агрессии и кровопролития в Украине. Террористы под руководством агентов из Российской Федерации установили контроль в нескольких административных зданиях Донецкой области», - сказал Сергеев.

Он также процитировал сегодняшнее заявление исполняющего обязанности президента Украины Александра Турчинова, заявив, что противостояние, которое сегодня поразило весь мир, это не война между украинцами, а ситуация конфронтации искусственно создана.

Сергеев напомнил о недавнем визите премьер-министра Украины Арсений Яценюк на восток страны, во время которого были рассмотрены вопросы, которые вызывают обеспокоенность у жителей Востока, в частности, языковой вопрос, конституционная реформа и предоставление более широких властных полномочий регионам, и отметил, что правительство Украины выражает готовность к компромиссу.

Читайте такжеПостпред США в ООН: события на востоке Украины "срежиссированы в России"Однако такой готовности нет со стороны сепаратистов, поскольку целью их акции является дальнейшая дестабилизация ситуации и срыв президентских выборов в Украине.

«По данным разведки, за последний месяц агенты спецслужб России начали масштабную операцию. Россия увеличила военный контингент у границы, отправляются подрывные группы в составе 10-20 агентов спецслужб и ГРУ. Украина имеет доказательства причастности спецслужб России к ситуации, которая сейчас сложилась на востоке страны. Российских граждан ежедневно задерживает СБУ. Есть десятки фактов. Они все арестованы, а их показания доказывают существование сети диверсантов. Также причастность России доказывают и радиоперехваты переговоров сепаратистов. Они используют оружие, которое находится на вооружении исключительно российской армии. Та же тактика, что и в Крыму», - заявил представитель Украины в Совбезе ООН.

«Они пытаются вооружить как можно больше гражданских. Есть видео вооруженных нападений на отделения милиции в Славянске и Краматорске. Они не оставляют сомнения, что это террористы, а не мирные протестующие», - отметил Сергеев.

Как отметил представитель Украины, эти люди применяют оружие против украинских спецназовцев. Были ранены сотрудники милиции. И поэтому, согласно закону о борьбе с терроризмом, было принято решение начать антитеррористическую операцию.

«Мы хотим провести спецоперацию против террористов, а не против мирных людей», - подчеркнул он и процитировал заявление Турчинова, в которой говорится, что все, кто не участвовал в нападениях на милиционеров и добровольно сдаст оружие, не будут привлечены к уголовной ответственности.

«Россия позиционирует себя как борец с терроризмом, а в то же время направляет спецназовцев, которые здесь занимаются терроризмом в Украине. Они захватывают арсеналы оружия украинских силовиков, а российские телеканалы дают интервью с бывшим президентом Януковичем, бывшими генпрокурором и министром внутренних дел, которых подозревают в массовых убийствах. Мы требуем их выдать, однако получаем отказ. Это угроза не только для Украины, а для мира и стабильности во всем мире», - сказал Сергеев.

«Призываем российских партнеров положить конец действиям, которые направлены на подрыв территориальной целостности Украины. Просим оставить нас в покое. Это последний крик о помощи», - подытожил свое выступление представитель Украины.