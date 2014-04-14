В Славянске отменили занятия в школах и детсадах. В Краматорске не будет работать лишь одна школа

Это сделано в связи с неблагоприятной ситуацией в городе, - сообщает Славянск деловой.

В то же время, школы и детсады м. Краматорска, который находится от Славянска в 20 км, будут работать в обычном режиме, кроме СОШ №15, которая расположена прямо напротив горотдела милиции, где в субботу стреляли.

Об этом сообщает сайт Общежитие со ссылкой на заместителя городского головы Марина Караван.

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По ее словам, принято решение об отмене занятий в СШ № 15. Родители детей начальных классов, которых не с кем оставить в рабочее время, могут привести школьников в СШ № 12 и СШ № 5. Здесь им будет обеспечен надлежащий надзор и учебный процесс. Срок, на который отменены занятия в СШ № 15, не определен.

Напомним, в воскресенье в Славянске вооружены в камуфляже в упор расстреляли автомобиль. По непроверенним данным, погибли двое людей.

Ранее в Славянске МВД проводило антитеррористическую операцию, в результате которой 9 человек были ранены, а один убит.

В Краматорске (Донецкая область) здания городского совета и городского УВД остаются захваченными сепаратистами.