В Славянске отменили занятия в школах и детсадах. В Краматорске не будет работать лишь одна школа
В понедельник, 14 апреля, в г. Славянске Донецкой области отменены занятия в школах, детсадах и других детских учреждениях.
Это сделано в связи с неблагоприятной ситуацией в городе, - сообщает Славянск деловой.
В то же время, школы и детсады м. Краматорска, который находится от Славянска в 20 км, будут работать в обычном режиме, кроме СОШ №15, которая расположена прямо напротив горотдела милиции, где в субботу стреляли.
Об этом сообщает сайт Общежитие со ссылкой на заместителя городского головы Марина Караван.
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По ее словам, принято решение об отмене занятий в СШ № 15. Родители детей начальных классов, которых не с кем оставить в рабочее время, могут привести школьников в СШ № 12 и СШ № 5. Здесь им будет обеспечен надлежащий надзор и учебный процесс. Срок, на который отменены занятия в СШ № 15, не определен.
Напомним, в воскресенье в Славянске вооружены в камуфляже в упор расстреляли автомобиль. По непроверенним данным, погибли двое людей.
Ранее в Славянске МВД проводило антитеррористическую операцию, в результате которой 9 человек были ранены, а один убит.
В Краматорске (Донецкая область) здания городского совета и городского УВД остаются захваченными сепаратистами.