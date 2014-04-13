Как протестовали сепаратисты в Луганске, Донецке и Славянске

01:29, 13 апреля 2014
Политика
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Мятежная суббота на востоке Украины.

Суббота 12 апреля "взбудоражила" многие города на востоке Украины.

Фотогалерея "Мятежная суббота на востоке Украины"

Ночью в Донецке сепаратисты захватили областную прокуратуру, в городе Славянск - райотдел милиции, горадминистрацию и здание СБУ.

В Красном Лимане вооруженные люди захватили городское отделение милиции, а в Горловке прошла неудачная попытка захвата горуправления МВД. В Краматорске террористы захватили горотдел милиции после перестрелки.

Из-за ситуации в Донецкой области председатель ВР и и.о. Президента Украины Александр Турчинов созвал заседание СНБО.

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