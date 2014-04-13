Как протестовали сепаратисты в Луганске, Донецке и Славянске
01:29, 13 апреля 2014Политика
6 0
Мятежная суббота на востоке Украины.
Суббота 12 апреля "взбудоражила" многие города на востоке Украины.
Фотогалерея "Мятежная суббота на востоке Украины"
Ночью в Донецке сепаратисты захватили областную прокуратуру, в городе Славянск - райотдел милиции, горадминистрацию и здание СБУ.
В Красном Лимане вооруженные люди захватили городское отделение милиции, а в Горловке прошла неудачная попытка захвата горуправления МВД. В Краматорске террористы захватили горотдел милиции после перестрелки.
Из-за ситуации в Донецкой области председатель ВР и и.о. Президента Украины Александр Турчинов созвал заседание СНБО.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter