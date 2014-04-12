В Горловке милиция не позволила сепаратистам захватить горуправление МВД

В Горловке (Донецкая область) правоохранители отбили попытку захвата горуправления МВД.

Об этом сообщает пресс-служба Горловского ГУ ГУМВД Украины в Донецкой области.

"Сегодня была пресечена попытка проникновения в административное здание Горловского городского управления милиции", - сообщает пресс-служба.

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Отмечается, что около 20.00 к админзданию управления прибыли несколько автомобилей, из которых вышли неизвестные люди и направились к зданию, намереваясь проникнуть внутрь.

"Попытка проникновения была пресечена. Предположительно, основной целью подобных действий являлась попытка завладеть оружием, которого на данный момент нет ни в здании горуправления, ни в зданиях трех райотделов милиции", - подчеркивают в сообщении.

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Также отмечается, что руководство городского управления милиции призывает граждан не нарушать Закон и не идти на штурм, в результате которого могут пострадать люди с обеих сторон.