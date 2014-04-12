В Краматорске террористы захватили горотдел милиции после перестрелки

Нападавшие назвались Славянским батальоном "Донецкой народной республики", сообщают Новости Донбасса.

Местное население встречает их критически. Люди недовольны появлением "зеленых человечков", спрашивают кто они и откуда.

По предварительной информации обстрел краматорского МВД велся из пистолетов Макарова и автоматов Калашникова. Есть один раненый.

В Красном лимане милиция забаррикадировалась в отделении готовятся и ждут штурма со стороны террористов.

Читайте такжеАваков: в Краматорске идет перестрелка, в Красном Лимане отбито нападение боевиковНа площади в Славянске из разграбленного горотдела раздают оружие местным жителям. В основном вооружают криминальный элемент и наркоманов.

Местные жители утверждают, что непосредственно штурмовали горотдел милиции и управление СБУ русские военные, а массовку на улице создавали вооруженные местные жители.

Также после захвата здания СБУ русские военные несколько часов допрашивали сотрудников СБУ.

Некоторые террористы говорят, что перед ними стоит задача сделать "зеленый коридор" для русских войск по линии Славянск - Красный Лиман - Ровеньки. Из их руководителей никто этой информации не подтверждает.