Под Славянском появились "зеленые человечки" - СМИ

На въезде в Славянск появились блок-посты с вооруженными людьми, которые контролируют движение транспорта на въезд и выезд из города. Об этом Украинской правде сообщил информированный источник с места происшествия.

По данным собеседника, несколько человек на блок-постах вооружены автоматами, другие - пистолетами.

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Вместе с тем, как пишет издание Остров, вооруженные люди в камуфляже организовали блок-пост, который укрепили баррикадами из шин, и не пропускают в город автобус с милицией.

Также местные СМИ отмечают, что камуфляж и оружие этих людей очень похожи на экипировку и вооружение "зеленых человечков", которые находились в Крыму во время вторжения российских военных.