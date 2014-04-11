Информация о минировании Харьковской ОГА оказалась ложной - милиция

Об этом сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Харьковской области.

Работники милиции провели осмотр 6 этажей государственного учреждения, а также обследовали прилегающую территорию, общей площадью свыше 10,8 тыс. кв. м. Никаких взрывных устройств или опасных веществ правоохранители не обнаружили. Сейчас государственное учреждение работает в штатном режиме.

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Сведения об указанном происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание до 6 лет лишения свободы.

Теперь сотрудники райотдела милиции ищут человека, сделавшего ложное сообщение о минировании адмиздания.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 11 апреля, около 12:30 в дежурную часть Киевского райотдела милиции поступило сообщение от оператора службы «102» о том, что здание Харьковской областной госадминистрации заминировано.

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9 апреля в Харькове аноним сообщал о минировании стадиона «Металлист», здания Харьковской облгосадминистрации, автомобильного вокзала «Левада» и железнодорожного вокзала «Харьков-Пассажирский». Ни одно из сообщений не подтвердилось.