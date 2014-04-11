Яценюк выступает за хорошие отношения со всеми странами, в том числе с Россией

«Я хочу, чтобы у нас были хорошие отношения, в том числе с Россией, но нам не дают этого сделать наши российские партнеры», - сказал глава правительства в эфире телепроекта «Диалог с Востоком» на Первом национальном телеканале.

При этом Яценюк подчеркнул, что сейчас украинцам нужна уверенность в завтрашнем дне. «И то, что сегодня происходит в стране, вызывает беспокойство. Потому что это связано не только с тем, что происходит в Украине, но и с теми проблемами, которые есть извне. Тяжело успокоить людей, когда на границе с Украиной стоят российские танки и российские войска, когда захватили территорию Крыма, когда наши украинские товары должны легко пересекать границу и торговаться в России, а нам не дают возможности это делать», - подчеркнул глава правительства.

Яценюк также отметил, что определенный диалог между правительствами Украины и России есть.

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«Но я хочу ответа от наших российских соседей: какие цели России? В чем цель? Защитить русскоязычное население? Я еще пока не встретил ни одного русскоязычного украинца, который бы сказал, что его надо защищать, потому что ему не дают разговаривать на русском. Может, такие случаи есть, я готов на это отреагировать. Может, цель другая? Может цель такая, как в Крыму: они приехали и украли нашу территорию», - подчеркнул премьер.

Глава правительства также заверил, что «те, кто захватывали Крым будут извиняться перед украинским народом, и Украина возобновит контроль над своей территорией – АР Крым».