СМИ: В Черное море, кроме эсминца США, вошел французский корабль-разведчик

Один из кораблей эсминец ВМС США Дональд Cook, другой принадлежит Франции, сообщает болгарское информационное агентство Novinite.

Согласно анонсу турецкой власти, через черноморские проливы должен был пройти только эсминец ВМС США Дональд Cook.

Примерно через час после того, как в Черное море вошел эсминец Donald Cook, за ним прошел большой разведывательный корабль ВМС Франции Dupuy de Lome, пишет турецкая газета Cumhuriyet.

Как сообщает Эхо Москвы, по данным источников в Министерстве обороны России, 14 апреля к Dupuy de Lome присоединится французский фрегат Dupleix.

Напомним, эсминец Donald Cook - второй корабль, отправленный Пентагоном в акваторию Черного моря