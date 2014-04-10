Пентагон подтвердил вход эсминца "Дональд Кук" в Черное море
Боевой эсминец американских ВМС "Дональд Кук" должен прибыть в Черное море в четверг с целью подтверждения поддержки США общих целей союзников в регионе.
Об этом заявил в среду в Вашингтоне представитель Пентагона полковник Стивен Уоррен, передает РосБалт.
"Миссия эсминца "Дональд Кук" заключается в поддержке союзников по НАТО и Черноморских партнеров относительно приверженности США усилению и улучшению взаимодействия в направлении достижения общих целей в регионе", — отметил Уоррен.
Представитель Пентагона проинформировал, что, находясь в Черном море, корабль примет участие в общих учениях и операциях по повышению уровня взаимодействия.
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Ранее источник в российском военном ведомстве сообщил, что эсминец ВМС США "Дональд Кук", прибытие которого в Черное море ожидается 10 апреля, предположительно, не будет заходить в черноморские порты. По словам источника, ожидается, что корабль с элементами системы ПРО будет маневрировать в восточной части Черного моря.
О том, что на фоне обострения ситуации на юго-востоке Украины в акваторию Черного моря в рамках договоренностей с Киевом во вторник введен эсминец противоракетной обороны ВМС США "Дональд Кук", СМИ сообщили в среду. Официального заявления о направлении эсминца в Черное море из Пентагона ранее не поступало.