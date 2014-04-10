Ярема надеется без кровопролития освободить Донецкую ОГА в четверг

Такую надежду в эфире 5 канала озвучил первый вице-премьер Украины Виталий Ярема, пишет Gazeta.ua.

"Есть надежда, что в Донецке не прольется кровь, и не будут применены правоохранительные органы для освобождения помещения. Надеюсь, что завтра этот вопрос будет решен", - отметил Ярема.

Он уточнил, что мирно освободить ОГА планируется до 11.00 четверга.

По его словам, правоохранители провели ряд встреч с представителями сепаратистов.

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"Проведены несколько встреч с представителями пикетирующих, протестующих, которые находятся в середине", - подчеркнул чиновник, добавив, что их требованием является проведение местного референдума.

"Сначала они огласили о существовании так называемой Донецкой республики. Сейчас они отказались от этой республики. И когда узнали, что правоохранительные органы могут применить силовые методы по освобождению админздания, тогда они согласились на переговоры. Сегодня эти переговоры могут привести к позитивному результату", - сказал Ярема.

Он добавил, что в Донецкой ОГА и окрестностях ежесуточно собираются несколько сотен человек, которые требуют от властей принять "соответствующие решения".

Первый вице-премьер также подчеркнул, что главная проблема заключается в том, что группы протестующих представляют несколько человек.

"То есть видно, что они не являются одной группой и видно, что эти люди управляются из нескольких центров", - уточнил Ярема.