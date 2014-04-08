Завтра сессия ПАСЕ рассмотрит украинский вопрос - МИД
Сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы 9 апреля будет рассматривать украинский вопрос.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на заседании пресс-клуба и.о. директора Департамента международных организаций МИД Украины Андрей Бешта.
“Украинский вопрос будет рассматриваться завтра, мы ожидаем поддержку этого органа”, - сказал он.
Кроме того, по его словам, 10 апреля в рамках ПАСЕ будет рассматриваться вопрос о лишении российской делегации полномочий.Читайте такжеУкраинский вопрос назвали вопросом существования ПАСЕ
“Мы надеемся на позитивное рассмотрение этого вопроса, и это станет очередной оценкой поведения РФ на мировой арене”, - сказал Бешта.
Как сообщал УНИАН, 7 апреля началась весенняя сессия ПАСЕ.
На сессии, которая продлится до 11 апреля, ее члены планируют обсудить запрос относительно пересмотра нынешних полномочий делегации Российской федерации в ПАСЕ. Также на этой сессии может состояться «срочное обсуждение угроз, существующих для функционирования демократических институтов в Украине».