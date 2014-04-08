Дальнейшие попытки России дестабилизировать Украину повредят самой России - Госдеп

Об этом заявила официальный представитель госдепартамента США Джен Псаки.

«Госсекретарь США Джон Керри дал понять, что любые дальнейшие попытки России дестабилизировать Украину будут нести дополнительные потери для России», - цитирует Псаки Радио Свобода.

По ее словам, сейчас обсуждается вопрос о созыве прямых переговоров в течение ближайших 10 дней между Украиной, Россией, США и ЕС для поиска путей снятия напряженности. Сейчас происходит обсуждение сроков и повестки дня этой встречи, отметила Псаки.

По словам пресс-секретаря Госдепартамента, в США хорошо понимают, что за нынешними событиями на юго-востоке Украины прослеживается российское вмешательство.

Читайте такжеСБУ задержала российского разведчика за организацию сепаратистских акций в Луганске (аудио)«Те, кто выступает в этих регионах, являются пророссийскими сепаратистами. Есть четкие предположения, что некоторым из этих протестующих платят, и они не являются местными жителями. Все это вызывает у нас серьезное беспокойство», - сказала Псаки.

Заявления относительно ситуации в Украине пресс-секретарь Государственного департамента США Джен Псаки обнародовала во время ежедневного брифинга для американской и мировой прессы.

Накануне состоялся телефонный разговор госсекретаря США Джона Керри с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.