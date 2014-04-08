Дальнейшие попытки России дестабилизировать Украину повредят самой России - Госдеп
Любые дальнейшие попытки России дестабилизировать ситуацию в Украине будут нести дополнительные потери для Российской Федерации.
Об этом заявила официальный представитель госдепартамента США Джен Псаки.
«Госсекретарь США Джон Керри дал понять, что любые дальнейшие попытки России дестабилизировать Украину будут нести дополнительные потери для России», - цитирует Псаки Радио Свобода.
По ее словам, сейчас обсуждается вопрос о созыве прямых переговоров в течение ближайших 10 дней между Украиной, Россией, США и ЕС для поиска путей снятия напряженности. Сейчас происходит обсуждение сроков и повестки дня этой встречи, отметила Псаки.
По словам пресс-секретаря Госдепартамента, в США хорошо понимают, что за нынешними событиями на юго-востоке Украины прослеживается российское вмешательство.
Читайте такжеСБУ задержала российского разведчика за организацию сепаратистских акций в Луганске (аудио)«Те, кто выступает в этих регионах, являются пророссийскими сепаратистами. Есть четкие предположения, что некоторым из этих протестующих платят, и они не являются местными жителями. Все это вызывает у нас серьезное беспокойство», - сказала Псаки.
Заявления относительно ситуации в Украине пресс-секретарь Государственного департамента США Джен Псаки обнародовала во время ежедневного брифинга для американской и мировой прессы.
Накануне состоялся телефонный разговор госсекретаря США Джона Керри с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.