В Харькове около 50 молодых людей ворвались в офис телеканала АТН

Как сообщили корреспонденту УНИАН сотрудники телеканала, мужчины поднялись на 9-й этаж здания, где расположен офис канала, выбили деревянные двери и в зашли в помещение.

По словам очевидцев, перед входом в здание также находятся несколько молодых людей с битами.

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По предварительной информации, в офисе кроме охранника никого не было.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Харькове около тысячи пророссийских митингующих объявили о создании государства «Харьковская народная республика». В принятой декларации присутствующие подчеркнули, что важные государственные вопросы будут выноситься на всенародный референдум. По словам митингующего, который зачитывал эту декларацию, она должна стать проектом конституции «Харьковской народной республики». Кроме того, в декларации заявляется о закреплении языковых прав граждан, а также о ее экономической самостоятельности. Кроме того, участники митинга обратились к руководству Российской Федерации с просьбой обеспечить порядок для проведения референдума.

Накануне вечером сторонники федерализации захватили помещение Харьковской облгосадминистрации и установили на ней флаг России. Сегодня, 7 апреля, на здание облгосадминистрации вернули Государственный флаг Украины вместо установленных ранее поочередно флага России и флага с гербом Харькова.

Местный Евромайдан объявил мобилизацию активистов на пикет перед зданием Харьковской облгосадминистрации, занятой антимайдановцами. В течение дня пророссийские митингующие дважды битами и палками разгоняли митинг сторонников Евромайдана, проходившего на площади Свободы.

Сейчас здание Харьковской ОГА контролируется милицией.