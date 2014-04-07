Украинский вопрос назвали вопросом существования ПАСЕ

Ее предлагают лишить права голоса или вообще выгнать, говорится в сюжете спецвыпуска ТСН.

На открытии весенней сессии в Страсбурге рассматривают сразу два проекта постановления относительно России. Депутаты неоднократно говорили о "холодной войне", и даже о возможной "третьей мировой".

Сергей Соболев, взявший слово от Украины, отметил, что на востоке разворачивается план российских спецслужб.

Российские делегаты зато призвали Совет Европы к сдержанным оценкам. "Судьба Крыма и развитие украинского кризиса имеет свою предысторию. Это не произошло за одну ночь. В Украине случился ряд вещей, которые не соответствуют международному праву, как нарушение соглашения по 21 февраля. Важно, чтобы Венецианская комиссия поскорее сделала выводы относительно украинских событий. Это должен делать Совет Европы, не становясь на сторону отдельных стран", - считает российский делегат Алексей Пушков.

Читайте такжеСегодня Россию могут лишить полномочий в ПАСЕТакая позиция не произвела впечатление на других участников ПАСЕ.

"Мне неприятно это говорить, но выступление господина Пушкова - это пародия на правду. На этой неделе вопрос стоит прежде всего, о доверии к такому институту как Совет Европы. Если мы позволим одному суверенному государству так просто захватывать часть другого суверенного государства и ничего не сделаем - на нас можно будет ставить крест", - прокомментировал слова россиянина делегат из Великобритании Роджер Гейл.

Как уже сообщалось, ПАСЕ пересмотрит свое сотрудничество с Россией.