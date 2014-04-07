Ляшко утверждает, что в Луганске сепаратисты захватили 300 автоматов и 100 пистолетов

“Я сейчас в Луганске. Ситуация такова. Террористы захватили в помещении Управления СБУ, ориентировочно, 300 автоматов, 100 пистолетов, до 20 снайперских винтовок. Преступники - преимущественно военные и бывшие «афганцы», их в помещении до 150 человек. Зевак вокруг здания еще человек 300. Среди террористов часть российских диверсантов, их выдает акцент и рубли, которые они имеют. По периметру здания еще человек 10-15 с рациями и с оружием”, - написал Ляшко на своей странице в Facebook.

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По его данным, на 17.00 запланированы переговоры руководства области с представителями лиц, захвативших УСБУ. Руководство Луганской области попытается уговорить их сдать оружие и покинуть здание. “Я считаю, что никаких переговоров с террористами не должно быть, нужно их обезвредить. Террористы с оружием - это опасность для мирных граждан, потому задание власти - защищать людей”, - отметил Ляшко.

“По моей информации, завтра-послезавтра террористы планируют штурмовать областную администрацию, потом будут провозглашать создание Луганской республики в составе России. Поэтому власть должна действовать на опережение, и не цацкаться с террористами”, - заявилЛяшко.