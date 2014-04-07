В Луганске создали рабочую группу для проведения переговоров с сепаратистами

Председатель Луганской областной государственной администрации Михаил Болотских сегодня, 7 апреля, создал рабочую группу для ведения переговоров и мирного урегулирования ситуации, сложившейся в результате захвата админздания Управления СБУ в Луганской области.

Как сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации, в состав группы вошли представители органов местного самоуправления, авторитетных общественных организаций и объединений Луганской области, а также специалисты по психологии конфликтов.

Читайте такжеВ сети появилось видео, как сепаратисты делят деньги возле СБУ в Луганске

По информации ЛОГА, рабочая группа готова к открытому диалогу для того, чтобы вернуть жизнь области в мирное русло, восстановить общественный порядок и обеспечить безопасность граждан.

Как сообщал УНИАН, 6 апреля в Луганске сепаратисты захватили здание УСБУ и оружейный склад, находящийся в управлении.

Во время штурма были выбиты входные двери в здании, камнями разбиты окна, митингующим удалось ворваться внутрь управления и установить на козырьке здания флаг Российской Федерации.

Во время штурма УСБУ пострадали 9 человек.

Читайте такжеСобытия на востоке Украины - это вторая волна спецоперации России - Турчинов

В тот же день председатель Луганской облгосадминистрации Михаил Болотских начальник Луганского областного ГУ МВД Владимир Гуславский провели с захватчиками здания переговоры, после которых были освобождены из-под стражи 6 пророссийских активистов, задержанных за сепаратизм.

На данный момент здание остается захваченным сепаратистами.