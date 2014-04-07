В Днепропетровской ОГА позволят собираться представителям левых сил

Днепропетровская облгосадминистрация предоставит отдельное постоянное помещение в своем здании для собраний представителей левых сил.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил и.о. заместителя председателя ОГА Борис Филатов.

По его словам, вопрос о предоставлении помещения – это один из пунктов соглашения между Днепропетровской ОГА и представителями общественных организаций “Народная воля”, “Руський блок” и местной организации Компартии Украины подписанного сегодня, 7 апреля.

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“Для нас все граждане Днепропетровской области, которые имеют свое мнение, одинаковы. Днепропетровская ОГА безотлагательно предоставит помещение для представителей названных политических сил, так же как она предоставила помещение для штаба Национальной защиты”, - отметил Филатов.

При этом Филатов напомнил, что в Днепропетровский ОГА существует пропускной режим и “балагана в предоставленном помещении не должно быть”.

Он также отметил, что согласно договору представители левых сил Днепропетровщины будут иметь возможность проинспектировать воинские части области, где вроде бы “существуют лагеря для подготовки боевиков”.

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“Представители указанных политических организаций могут сами убедиться, что наличие боевиков в воинских частях ни что иное, как миф, который тиражируется общественности через сеть Интернет”, - подчеркнул Филатов.

По его словам, также существующий при Днепропетровской облгосадминистрации общественный совет будет дополнен представителями, в частности КПУ, «Руського блока» и других общественно-политических сил. Филатов заметил, что это юридически будет сделать сложно, но это будет сделано с целью, чтобы общественный совет при ОГА реально влиял на общественно-политическую обстановку в Днепропетровской области, а не существовал номинально, как это было при предыдущей власти.

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Филатов отметил, что по фактам столкновений и избиения представителями разных политических лагерей правоохранительные органы будут проводить объективное расследование независимо от принадлежности к “правым” или “левым”.

Филатов сообщил, что соглашение между Днепропетровской ОГА и организациями левого спектра предусматривает предоставление полного пакета документов относительно функций Полка национальной защиты, созданного на Днепропетровщине.

“Представители левых сил должны документально убедиться, что деятельность этого полка должна быть направлена против внешней угрозы, а не на борьбу с теми, кто думает иначе”, - отметил Филатов.

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Он также призвал региональные СМИ всячески способствовать представителям левых сил распространять свои взгляды в масс-медиа. При этом, по словам Филатова, облгосадминистрация получила от подписантов соглашения гарантии, что они не будут призывать к сепаратизму и другим антиконституционным действиям.

Филатов также сообщил, что председатель Днепропетровской облгосадминистрации Игорь Коломойский постоянно встречается и подолгу дискутирует с представителями различных политических партий и общественных организаций, в том числе левого спектра. По его словам, этот диалог эффективный.