В Харькове продолжается противостояние, над ОГА установили украинский флаг

В Харькове на здание облгосадминистрации вернули Государственный флаг Украины вместо установленных ранее поочередно флага России и флага с гербом Харькова.

Как передает корреспондент УНИАН, в эти минуты на площади Свободы и улице Сумской проходят митинг сторонников Евромайдана, а также антимайдановцев, которые вчера вечером заняли здание обладминистрации.

Сторонники Антимайдана, численностью около 300 человек, собрались на тротуаре перед входом в ОГА. Кроме того, около сотни антимайдановцев находятся в здании обладминистрации.

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Участники этого митинга держат флаги СССР, Российской Федерации, полотнища с изображением Сталина, Георгиевские флаги, а также транспаранты с надписями: «НАТО = фашизм», «Долой политику двойных стандартов», «Требуем уважения, а не террора». Участники этого митинга скандируют: «Геть Бандеру», «Россия», «Референдум».

Через мегафон они призывают участников митинга Евромайдана переходить на их сторону.

Напротив здания обладминистрации на площади Свободы проходит митинг сторонников Евромайдана.

Люди держат флаги Украины и транспаранты с надписями: «Мы за Конституцию, сепаратизм не пройдет», «Путин козел», «Харьков - это Украина», «Слава Украине», «Україна єдина”, “Путін геть”.

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Участники митинга Евромайдана цветным мелом от улицы Сумской по площади Свободы рисуют многометровый флаг Украины.

Митинг сторонников Евромайдана и Антимайдана по пешеходному переходу на площади Свободы разделяют два кордона милиции. В здании ОГА также находится несколько десятков сотрудников милиции.

Сейчас в обладминистрации продолжаются переговоры представителей власти с активистами, занявшими здание.