СМИ: Харьковские сепаратисты верят, что Янукович вернулся в Донецк
01:22, 07 апреля 2014Политика
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Активисты, захватившие Харьковскую ОГА, заявили, что беглый экс-президент Янукович уже приземлился в Донецке.
Харьковские сепаратисты верят, что Янукович уже в Донецке / REUTERS
Харьковские сепаратисты заявляют, что беглый экс-президент Виктор Янукович прибыл на территорию Украины.
Об этом пишет харьковский портал "Дозор".
Активисты заявили с трибуны, что им необходимо удержать ОГА в течение суток. Они считают, что Виктор Янукович уже находится в Донецке.
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По состоянию на 23:00, митингующие перекрывают железными щитами улицу Сумскую. Ранее сообщалось, что милиция покинула здание ОГА. Около 21.20 над областной администрацией в Харькове воздрузили российский флаг.
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