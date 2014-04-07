СМИ: Харьковские сепаратисты верят, что Янукович вернулся в Донецк

Харьковские сепаратисты заявляют, что беглый экс-президент Виктор Янукович прибыл на территорию Украины.

Об этом пишет харьковский портал "Дозор".

Активисты заявили с трибуны, что им необходимо удержать ОГА в течение суток. Они считают, что Виктор Янукович уже находится в Донецке.

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По состоянию на 23:00, митингующие перекрывают железными щитами улицу Сумскую. Ранее сообщалось, что милиция покинула здание ОГА. Около 21.20 над областной администрацией в Харькове воздрузили российский флаг.