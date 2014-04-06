В течение 2 лет Яценюк обещает Украине экономический рост

23:38, 06 апреля 2014
Политика
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Премьер-министр Арсений Яценюк отметил, что у правительства есть реальная программа для борьбы с коррупцией.

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Об этом заявил Яценюк в эфире телеканала "Интер", передает Украинская правда.

Он подчеркнул, что сейчас существует два варианта развития экономической ситауции.

"Существует 2 варианта - провести терапию и получить здоровую страну, или не лечить ее и умереть экономически, провести дефолт. Надо вылечить страну и сделать ее успешной", - отметил Яценюк.

Кроме того, он отметил, что у правительства есть реальная программа для борьбы с коррупцией. По словам премьера, он уже дал поручение министру внутренних дел организовать в МВД специальное подразделение правоохранителей.Читайте такжеЯценюк: Украина двигалась к банкротству последние 10 лет"На базе структуры борьбы с экономической преступностью будет отдельный подраздел... Работники правоохранительных органов объявят реальную борьбу с коррупцией", - сообщил премьер.

Для этого он пообещал назначить им высокую зарплату и обеспечить материально-техническими средствами.

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