В течение 2 лет Яценюк обещает Украине экономический рост

Об этом заявил Яценюк в эфире телеканала "Интер", передает Украинская правда.

Он подчеркнул, что сейчас существует два варианта развития экономической ситауции.

"Существует 2 варианта - провести терапию и получить здоровую страну, или не лечить ее и умереть экономически, провести дефолт. Надо вылечить страну и сделать ее успешной", - отметил Яценюк.

Кроме того, он отметил, что у правительства есть реальная программа для борьбы с коррупцией. По словам премьера, он уже дал поручение министру внутренних дел организовать в МВД специальное подразделение правоохранителей.Читайте такжеЯценюк: Украина двигалась к банкротству последние 10 лет"На базе структуры борьбы с экономической преступностью будет отдельный подраздел... Работники правоохранительных органов объявят реальную борьбу с коррупцией", - сообщил премьер.

Для этого он пообещал назначить им высокую зарплату и обеспечить материально-техническими средствами.