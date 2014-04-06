Постпред России в ООН уверен, что большинство стран признают Крым российским

Российский постпред при ООН Виталий Чуркин заявил, что вхождение Крыма в состав России — это геополитический факт, и большинство стран де-юре или де-факто его признают, сообщает РИА Новости.

"Это новый геополитический факт: Крым вошел в состав России, и здесь, как мне кажется, необходимости в какой-то особо энергичной кампании не возникает, поскольку подавляющее большинство стран или де-юре, или де-факто признают вхождение Крыма в состав России", — ответил Чуркин на вопрос журналиста НТВ о возможных дальнейших шагах постпредства по линии признания международным сообществом крымского референдума.

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"Некоторые бурно против этого протестуют. Но в целом, это такая ситуация, полное выправление которой займет какое-то время. Мне кажется, к этому в целом надо относиться довольно спокойно, повторяю, продолжая планомерное разъяснение того, что произошло, которое, как мы видим, дает свои результаты", — сказал Чуркин.