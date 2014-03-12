МИД Германии: если Крым войдет в состав РФ, Европа должна будет отреагировать

Об этом заявил министр иностранных дел ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер, передает ИТАР-ТАСС.

"Мы, как члены Европейского союза, все вместе заявляем, что выход Крыма из состава Украины стал бы неприемлемым, с точки зрения международного права, и потребовал бы реакции", - заявил Штайнмайер.

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Глава германской дипломатии по итогам встреч с руководством Эстонии, Латвии и Литвы, подчеркнул, что европейские государства будут работать над поиском дипломатических возможностей урегулирования конфликта в Украине "столько, сколько потребуется".

При этом, если жители Крыма по итогам референдума все же решат войти в состав России, то "Европа, разумеется, должна будет отреагировать". "Как мы это сделаем и каким способом, будет обсуждаться со всей внимательностью и ответственностью в кругу европейских министров иностранных дел", - указал Штайнмайер.