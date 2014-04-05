Соболев: О борьбе с коррупцией не должны говорить коррупционеры

Об этом Соболев сказал в эфире "Шустер LIVE", пишет Gazeta.ua.

Он, в частности, отметил, что у него есть несколько предложений, чтобы преодолеть коррупцию в нашей стране.

Читайте такжеПольский депутат раскритиковал законопроекты о люстрации в Украине

"Прежде всего о борьбе с коррупцией должны прекратить говорить люди, которые на всю страну известны как коррупционеры", - отметил председатель Люстрационного комитета.

Соболев также уточнил, что необходимо сделать, чтобы украинцы начали гордиться своим государством и избавились от коррупции.

"Единственный шанс для нас построить после Майдана действительно эффективное государство, в котором захочется жить и которым мы хотим гордиться — это отстранить от власти людей, которые много лет строили клептократическое государство", - подчеркнул Соболев.