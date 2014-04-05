Соболев: О борьбе с коррупцией не должны говорить коррупционеры
Председатель Люстрационного комитета при Кабинете министров Украины Егор Соболев заявил, что борьба с коррупцией не будет эффективной, если ею будут заниматься люди с коррупционным прошлым.
Об этом Соболев сказал в эфире "Шустер LIVE", пишет Gazeta.ua.
Он, в частности, отметил, что у него есть несколько предложений, чтобы преодолеть коррупцию в нашей стране.
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"Прежде всего о борьбе с коррупцией должны прекратить говорить люди, которые на всю страну известны как коррупционеры", - отметил председатель Люстрационного комитета.
Соболев также уточнил, что необходимо сделать, чтобы украинцы начали гордиться своим государством и избавились от коррупции.
"Единственный шанс для нас построить после Майдана действительно эффективное государство, в котором захочется жить и которым мы хотим гордиться — это отстранить от власти людей, которые много лет строили клептократическое государство", - подчеркнул Соболев.