Оправдан экс-руководитель Минобороны Иващенко хочет вернуться в Украину - адвокат
00:00, 05 апреля 2014Политика
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Бывший исполняющий обязанности министра обороны Валерий Иващенко, которого суд освободил от уголовной ответственности, собирается вернуться из Дании в Украину.
Об этом по телефону “5-му каналу” сообщил адвокат Иващенко Борис Нечипоренко.
Справка УНИАН. В августе 2010 года Иващенко был арестован по обвинению в превышении власти во время реализации имущества «Феодосийского судомеханического завода».
В апреле 2012 года Печерский райсуд Киева признал его виновным, осудив к пяти годам лишения свободы. В августе того же года Апелляционный суд столицы смягчил приговор, заменив реальный срок условным.
В феврале 2013 года стало известно, что Иващенко выехал за границу и получил статус политического беженца в Дании.
Сегодня, 4 апреля, Печерский районный суд Киева освободил Иващенко от уголовной ответственности и признал его несудимым.
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