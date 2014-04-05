Оправдан экс-руководитель Минобороны Иващенко хочет вернуться в Украину - адвокат

Об этом по телефону “5-му каналу” сообщил адвокат Иващенко Борис Нечипоренко.

Справка УНИАН. В августе 2010 года Иващенко был арестован по обвинению в превышении власти во время реализации имущества «Феодосийского судомеханического завода».

В апреле 2012 года Печерский райсуд Киева признал его виновным, осудив к пяти годам лишения свободы. В августе того же года Апелляционный суд столицы смягчил приговор, заменив реальный срок условным.

В феврале 2013 года стало известно, что Иващенко выехал за границу и получил статус политического беженца в Дании.

Сегодня, 4 апреля, Печерский районный суд Киева освободил Иващенко от уголовной ответственности и признал его несудимым.