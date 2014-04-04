Крымчане остались без гамбургеров - McDonald's приостановил работу на полуострове (фото)
17:02, 04 апреля 2014Политика
1 0
Сеть ресторанов быстрого питания McDonald's приостанавливает работу в Крыму и переводит сотрудников на материк.
Крымчане остались без гамбургеров - mcdonald's приостановил свою работу на полуострове/ REUTERS
Первое заведение McDonald's в Украине было открыто в 1997 году в Киеве. С учетом ресторанов в Симферополе, Севастополе и Ялте в 23 городах Украины работает 79 заведений сети.
Читайте такжеКрымский McDonald's приостановил работу
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter