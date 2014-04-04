Крымчане остались без гамбургеров - McDonald's приостановил работу на полуострове (фото)

17:02, 04 апреля 2014
Политика
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Сеть ресторанов быстрого питания McDonald's приостанавливает работу в Крыму и переводит сотрудников на материк.

REUTERS

Первое заведение McDonald's в Украине было открыто в 1997 году в Киеве. С учетом ресторанов в Симферополе, Севастополе и Ялте в 23 городах Украины работает 79 заведений сети.

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