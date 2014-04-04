Крымские сепаратисты ждут 6 миллионов туристов в этом году

Об этом сообщила сегодня журналистам министр курортов и туризма самопровозглашенной республики Крым Елена Юрченко.

"В прошлом году на территории Крыма отдохнули 6 миллионов туристов, 65% из них - это был, конечно, внутренний туризм, это были граждане Украины. Но мы верим, что Россия нас не подведет и приедут отдыхать к нам, поэтому меньше 6 миллионов точно не будет", - сказала она.

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В рамках выступления на Международном туристическом форуме "Большой Урал" в Екатеринбурге Юрченко отметила, что в Крыму к туристам относятся гостеприимно и с пониманием, сообщает РИА Новости.

"Крым - это территория, где не надо думать о том, что вас оштрафуют, если ночью после знакомства с лучшими марками винных подвалов вы залезете в фонтан на центральной площади и закричите "Крым, я люблю тебя!" - сказала Юрченко.

Юрченко отметила, что туристический сезон стартует на полуострове уже 1 мая. По ее словам, для туристов будут действовать скидки от 10 до 25% на проживание в гостиницах.