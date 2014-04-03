Путин не обещал Меркель отвести войска от границы Украины - Лавров

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом Лавров сказал на пресс-конференции в Москве с главой МИД Казахстана.

«Что касается последнего телефонного разговора президента Путина и канцлера Меркель (31 марта), там прозвучало не обещание. В ходе этого разговора наш президент проинформировал канцлера ФРГ, что по завершению проводившихся в Ростовской области учений один из участвующих в этих учениях батальонов вернулся в место постоянной дислокации Самарской области», - сказал Лавров.Читайте такжеАннексия Крыма напоминает события 1938 года - министр финансов Германии

По его словам, по мере выполнения задач, которые стояли перед участниками учений, другие «подразделения также будут возвращаться в места своей постоянной дислокации»

Лавров заявил, что в отношении перемещения воинских подразделений России по территории РФ нет никаких ограничений, и западные партнеры признают, что в правовом смысле никаких проблем не возникает.

«Я бы не стал, как пытаются делать нынешние украинские власти и их покровители на Западе. Мы считаем, что если вводится термин «деэскалация», то не надо заниматься наращиванием риторики. Прежде всего, нужно деэскалировать риторику, которая сейчас зашкаливает и выходит за рамки разумного», - сказал Лавров.Читайте такжеМеркель не согласилась со сравнением Путина с Гитлером

Как сообщал УНИАН, 1 апреля генеральный секретарь НАТО Андерс фог Расмуссен не подтвердил сообщения об отводе части российских войск от границы с Украиной и еще раз призвал Москву к деэскалации ситуации и началу политического диалога с украинской властью.