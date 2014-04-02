ГПУ задержала беркутовцев, которых подозревают в расстрелах на Майдане



Как сообщили УНИАН в ГПУ, сейчас продолжаются допросы еще шестерых сотрудников этого подразделения, которым также будет вручено уведомление о подозрении.

Утром планируется допросить еще 4 бойцов "Беркута", которые по имеющейся информации, могут быть причастны к убийствам людей на Майдане.