ГПУ задержала беркутовцев, которых подозревают в расстрелах на Майдане
23:21, 02 апреля 2014Политика
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По подозрению в расстреле активистов Майдана 18-21 февраля задержаны трое бойцов спецроты киевского гарнизона "Беркута".
ГПУ задержала беркутовцев, которых подозревают в расстрелах на Майдане
Как сообщили УНИАН в ГПУ, сейчас продолжаются допросы еще шестерых сотрудников этого подразделения, которым также будет вручено уведомление о подозрении.
Утром планируется допросить еще 4 бойцов "Беркута", которые по имеющейся информации, могут быть причастны к убийствам людей на Майдане.
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