В НУ-НС сделали Семенюк грустный подарок к свадьбе

“Поскольку политическая сила, которую представляет Валентина Семенюк, проиграла ситуацию, и ее нет сегодня при власти, то состоятся объективные и справедливые изменения в руководстве Фонда государственного имущества Украины”, - отметил в эфире “Свободы Савика Шустера” Министр по вопросам ЖКХ, член Блока “Наша Украина – Народная Самооборона” Алексей Кучеренко, сообщает официальный сайт НУ-НС.

Он отметил, что в Фонде госимущества “будет работать другая идеология”.

Раскрывая основные положения идеологии нового правительства относительно проблемы приватизации, Кучеренко отметил, что “в социально-политической ситуации государство продемонстрировало, что оно является наименее эффективным владельцем. Потому было принято политическое решение предложить такой режим приватизации основных объєктов” государственной собственности “с безусловным выполнением и соблюдением процедуры прозрачной и открытой тендерной продажи”.

Министр отметил, что именно в результате непрозрачности “тендер на продажу Луганскотепловоза объявлен неправильным”.

“Когда речь идет о таких важных естественных монополиях как Укртелеком, то здесь необходим жесткий государственный регулятор, который обеспечит защиту потребителей, независимо от того, кто будет владельцем этой структуры. Это - открытая и прозрачная позиция правительства”, - отметил Кучеренко.