Суд избрал меру пресечения члену "Правого сектора", стрелявшему на Крещатике

Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей для представителя “Правого сектора” Андрея Козюбчика, который вечером 31 марта ранил из огнестрельного оружия людей на Крещатике.

Об этом УНИАН сообщили в Шевченковском суде, отметив, что мера пресечения подозреваемому избрана сроком на два месяца.

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Как напомнили в МВД, 31 марта в 19.56 по спецлинии «102» в дежурную часть Шевченковского райуправления столичной милиции поступило сообщение о том, что неизвестный произвел несколько выстрелов возле ресторана в центре города.

На место вызова немедленно прибыли следственно-оперативная группа, руководство столичной милиции и представители общественности. Стражи порядка установили, что один из посетителей заведения вышел во двор и спустя некоторое время стал стрелять. В результате этого три человека были ранены. Потерпевших доставили в одну из больниц. По словам врачей, у мужчин диагностированы огнестрельные ранения грудной клетки, поясницы и голени. Также установлено, что потерпевшие – жители Киева, Киевской области и Крыма, 1958, 1995, 1990 г.р., соответственно.