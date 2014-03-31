"Правый сектор" открещивается от стрельбы на Европейской
22:06, 31 марта 2014Политика
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Представители "Правого сектора" не причастны к стрельбе на Европейской площади возле ресторана "Мафия".
Перестрелка Киев Мафия / facebook.com/mikhailyna.skoryk
Об этом сообщил пресс-секретарь "Правого сектора" Артем Скоропадский.
"Никакого "Правого сектора" там не было. Мы никакую стрельбу там не совершали", - заявил УНН Скоропадский.
Он объяснил, что их офис находится через дорогу от ресторана "Мафия", где произошла стрельба, в гостинице "Днепр".
По его словам, представители "Правого сектора" уже после стрельбы подошли к месту происшествия посмотреть, что там происходит и для пресечения незаконных действий.
"А то, что пишет Аваков, вполне понятно. Мы требуем его отставки, поэтому клеветать он может сколько захочет", - прокомментировал пресс-секретарь обвинения министра в адрес "Правого сектора" о стрельбе на Майдане.
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