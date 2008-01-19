Ехануров создал специальную комиссию

Сегодня, 19 января, министр обороны Украины Юрий ЕХАНУРОВ подписал приказ «Об организации работы постоянно действующей комиссии Министерства обороны Украины по рассмотрению кандидатов на назначение руководителями субъектов хозяйствования, относительно которых применяется контрактная форма наема на работу».

Как сообщили УНИАН в управлении пресс-службы Минобороны, этот приказ выдан с целью надлежащего выполнения полномочий органа управления имуществом, требований Закона Украины «Об управлении объектами государственной собственности», Положения о порядке заключения контракта с руководителем предприятия, которое находится в государственной собственности, при наеме на работу, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 19 марта 1993 года №203 (с изменениями), обеспечение эффективного руководства субъектами хозяйствования, которые находятся в сфере управления Министерства обороны Украины.

Ю.ЕХАНУРОВ этим же приказом утвердил и состав этой постоянно действующей комиссии, которую будет возглавлять директор Правового департамента Министерства обороны Украины. Его заместителями назначены директор Департамента экономической и хозяйственной деятельности и директор Департамента строительства Минобороны.

Среди основных заданий комиссии, в частности, оценка эффективности использования государственного имущества субъектами хозяйствования, их технико-экономических характеристик, качества управленческой деятельности руководителей субъектов хозяйствования, срок действия контрактов которых заканчивается.

На комиссию еще возложено задание относительно анализа проектов бизнес-планов, обязательств относительно эффективного использования и сохранения государственного имущества, сохранения рабочих мест, обеспечения выплаты заработной платы работникам и ликвидации ее задолженности (в случае наличия), поданных претендентами на назначение руководителями субъектов хозяйствования.

Постоянно действующая комиссия оборонного ведомства также будет заниматься подготовкой рекомендаций руководству Министерства обороны Украины относительно назначения или увольнения руководителей субъектов хозяйствования, относительно которых применяется контрактная форма наема на работу, а также продолжение действия или расторжение соответствующих контрактов.