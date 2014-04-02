Украина выполнила обязательства по защите русского языка - Совет Европы

Об этом идет речь в заявлении Комитета экспертов Европейской хартии региональных языков и языков меньшинств, текст которого передан ЕС-плюс.

«Что касается русского языка, то большинство обязательств, выбранных Украиной в рамках Хартии выполнены, либо частично выполнены. Вместе с тем, некоторые обязательства в рамках Хартии все еще должны быть реализованы для белорусского, болгарского, крымско-татарского, гагаузского, немецкого, греческого, венгерского, молдавского, польского, румынского и словацкого языков, а также идиш», - написано в заявлении.

В заявлении написано, что защита языков меньшинств в Украине остается на высоком уровне, при этом в последнее время были отмечены некоторые улучшения в отношении использования языков меньшинств в СМИ.

Что касается русского языка, то, по мнению экспертов, определенные недостатки есть в вопросах использования русского языка в судебной системе и в органах власти.

Читайте такжеМИД Украины предлагает России провести референдум и дать больше свободы субъектам федерацииВместе с тем, что касается других языков меньшинств, то здесь необходим ряд улучшений.

Так, несмотря на наличие национальных школ, где преподававние ведется на украинском и на языке меньшинств, Комитет отмечает, что обучение существует не на всех языках меньшинств, защиту которых взял на себя Киев в рамках Хартии.

Кроме того, согласно с заявлением, за исключением русского, венгерского и румынского языков другие языки меньшинств не используются местными и региональными органами власти.

Эксперты также отметили, что использование русского языка в судебных органах является в целом удовлитворительным, чего не скажешь об остальных 12 языках меньшинств.

В заявлении также отмечается, что в последние годы в Украине сократилось вещание средств массовой информации на языках меньшинств. Некоторое увеличение трансляций было отмечено лишь на венгерском, румынском и словацком языках.

Эксперты также отметили, что закон о языках, вызвавший большое внимание политиков и средств массовой информации, в основном использовался для русского языка, но не применялся для защиты других языков меньшинств.

«Важно, чтобы украинские власти предприняли активные шаги, чтобы обеспечить применение закона о языках ко всем языкам меньшинств, обозначенным при ратификации Конвенции. Такие шаги, для каждого языка, включают определение местных административных единиц, где этот закон должен применяться», - написано в заявлении.