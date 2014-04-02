На крыше колоннады стадиона "Динамо" нашли охотничью дробь

Об этом сообщает Радио Свобода.

Всего здесь работают около десяти человек. Один из рабочих, поднявшись на крышу, нашел там дробь от стреляного охотничьего патрона, а рядом - еще несколько предметов неустановленного назначения.

Напомним, что 17 марта началось восстановление колоннады стадиона "Динамо" им. В.Лобановского, которая пострадала во время боевых действий на ул. Грушевского.