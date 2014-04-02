На крыше колоннады стадиона "Динамо" нашли охотничью дробь
02:15, 02 апреля 2014Политика
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Один из рабочих, восстанавливающих колоннаду стадиона "Динамо", нашел на крыше охотничью дробь.
На крыше колоннады "Динамо" находят стреляные охотничьи патроны
Об этом сообщает Радио Свобода.
Всего здесь работают около десяти человек. Один из рабочих, поднявшись на крышу, нашел там дробь от стреляного охотничьего патрона, а рядом - еще несколько предметов неустановленного назначения.
Напомним, что 17 марта началось восстановление колоннады стадиона "Динамо" им. В.Лобановского, которая пострадала во время боевых действий на ул. Грушевского.
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