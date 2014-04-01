Аваков отрицает превышение скорости и использование кортежей

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в комментарии журналистам перед заседанием правительства.

«Давайте разделять факты и горячие домыслы. Горячие домыслы заключаются в том, что я хотел бы увидеть, где на улицах Киева можно проехать 130 км в час, не говоря уже о 180-ти. Я езжу традиционно, в своей личной машине, которую привез сюда из Харькова. Действительно, в этой поездке у нас были две машины, и мы ехали на двух машинах, в том числе бронированный «Мерседес», который нам дала Служба безопасности по определенным обстоятельствам... Не было ни моих указаний на перекрытие дороги, не было ни моих пожеланий на превышение скорости. И более того, не было превышения скорости. Это мое глубокое убеждение», - подчеркнул министр.Читайте такжеАваков ездит по Киеву со скоростью 180 км/час, на его пути отключают светофоры

Кроме того, Аваков добавил, что «когда кто-то делает сюжет с использованием камеры в 3-4 автомобилях и ждет для того, чтобы снять этот сюжет, это вызывает у меня предварительные ощущения, что этот сюжет готовился с этой акцентуацией».

«Не в моих привычках дискутировать либо спорить с прессой. Когда атакуешь олигархов, готов и не к такому», - подчеркнул Аваков.