Сегодня опубликуют полный отчет расследования обстоятельств гибели Сашка Билого

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил перед заседанием Кабинета министров.

«Сегодня к вечеру будет опубликован самый полный отчет внутреннего расследования по инциденту в Ривне. Мы этот отчет опубликуем, это будет беспрецедентно открытый отчет, и дальше общество может сделать выводы: кто есть кто, кто прав, кто виноват», - отметил министр.

Аваков также заявил, что предварительно может сказать: «Милиция действовала правомерно, другое дело - в ряде случаев есть нарушения предварительного описания. К примеру, изначально говорилось, что Белый, убегая с места происшествия, выскочил в окно, а он не выскочил, а обежал вокруг маленького домика».

Кроме того, Аваков добавил, что по этому делу у него нет претензий к правоохранительным органам.

Как сообщал УНИАН, тело активиста «Правого сектора» Музычко (Сашка Белого) с огнестрельными ранениями в сердце было обнаружено ночью 25 марта возле села Бармаки недалеко от Ривне.

Милиция открыла уголовное производство по факту убийства Музычко по ст. 115 Уголовного кодекса Украины.

Лидер «Правого сектора» Дмитрий Ярош выступил с требованием немедленной отставки руководителя МВД Арсена Авакова, а также ареста всех причастных к убийству Музычко, в частности командира спецподразделения УБОП «Сокол».

Верховная Рада создала ВСК по расследованию обстоятельств гибели Музычко. 31 марта комиссия большинством голосов приняла решение рекомендовать временно отстранить Авакова от исполнения обязанностей министра внутренних дел.