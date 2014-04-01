Украина выведет из Крыма около 70 кораблей: первым вернут корвет "Тернополь"

Украина выведет из Крыма около 70 кораблей. Первым планируют вернуть корвет "Тернополь".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге заместитель главы АП, народный депутат Украины Андрей Сенченко, который принимает участие с украинский стороны в переговорах с российской стороной, в том числе по вопросам передислокации украинских военных с территории Крыма.

По его словам, всего из Крыма нужно вывести около 70 судов.

«Сегодня только два корабля имеют проблемы с передислокацией... а остальные могут без проблем быть передислоцированы... В общем, надо переместить около 70 различных судов», - отметил Сенченко.

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Первый корабль, который готовится к передислокации, - корвет «Тернополь», после него планируют вывести корабль «Кировоград».

По словам заместителя главы АП, еще необходимо провести технический осмотр кораблей, поскольку многие из них были повреждены во время противостояния в Крыму.