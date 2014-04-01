Тигипко в 2013 году получил свыше 263 миллионов гривен дохода - декларация

14:54, 01 апреля 2014
Политика
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В 2013 г. совокупный доход кандидата на пост президента Украины на выборах 25 мая 2014 года, народного депутата и бизнесмена Сергея Тигипко составил 263 млн 579,7 тыс. грн, из которых зарплата и прочие выплаты - 235,3 тыс. грн.

Тігіпко задекларував доходи

Такие суммы указаны в декларации о доходах Тигипко, поданной в Центральную избирательную комиссию в пакете документов на регистрацию кандидатом в президенты и обнародованной на сайте ЦИК.

Согласно документу, доход членов семьи Тигипко в прошлом году составил около 8,6 млн грн.

Сумма полученных Тигипко дивидендов и процентов составила 239 млн 507,1 тыс. грн, дивиденды и проценты членов семьи - 8 млн 430 тыс. грн.

Доход от отчуждения движимого и недвижимого имущества декларанта - 592 тыс. 331 грн, членов его семьи - 167 тыс. грн; доход Тигипко от отчуждения ценных бумаг и корпоративных прав - 23 млн 244,9 тыс. грн.

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В соответствии с документом, кандидат в президенты имеет земельный участок площадью 33960 кв. м и квартиру 40 кв. м. Члены его семьи владеют земельным участком 64971 кв. м, жилым домом площадью 1252 кв. м и квартирой площадью 99,8 кв. м.

Кроме того, Тигипко задекларировал шесть автомобилей: BMW 760 (2009 года выпуска), Lexus LX 470 (2006 года выпуска), Toyota Prado (2007 года выпуска), Mercedes S500 (2011 года выпуска), Range Rover (2007 года выпуска) и Volkswagen Multivan (2010 года выпуска). При этом, все они находятся в аренде или другой форме пользования, и на эти потребности за год потрачено более 920 тыс. грн. Члены семьи Тигипко не имеют транспортных средств.

На счетах в банках Тигипко имеет 1 млн 306 тыс. 828 грн.

В декларации отмечено, что в прошлом году он приобрел ценных бумаг на сумму около 14 млн грн. В целом, кандидат имеет ценных бумаг на сумму 140 млн 37,306 тыс. (все за границей).

Размер взносов в уставный капитал общества, предприятия или организации декларанта составляет почти 32 млн грн.

Члены семьи владеют ценными бумагами на 6,7 млн грн, в том числе за границей - на 51,5 тыс. грн.

Как сообщал УНИАН, 28 марта ЦИК зарегистрировала заместителя председателя Партии регионов, народного депутата Украины Сергея Тигипко кандидатом на внеочередных выборах президента Украины 25 мая 2014 года.

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