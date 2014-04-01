Ляшко задекларировал 196 тысяч гривень дохода за прошлый год

Указанная сумма - заработная плата и другие выплаты, полученные декларантом в прошлом году.

Такая цифра указана в декларации о доходах Ляшко, поданной в Центральную избирательную комиссию в пакете документов на регистрацию кандидатом в президенты и обнародованной на сайте ЦИК.

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Кандидат указал в декларации, что получил 300 грн "авторского вознаграждения, других доходов от реализации имущественных прав интеллектуальной собственности”.

В сведениях о недвижимом имуществе Ляшко указано наличие земельного участка площадью 1,26 га, двух квартир - 95,5 кв. м и 367,2 кв. м. Отмечается, что последняя приобретена под семейный детский дом.

Также у Ляшко есть гараж площадью 127,5 кв. м.

В собственности членов семьи Ляшко - 20,5 кв. м (четверть квартиры).

Кроме того, согласно декларацией, Ляшко имеет три автомобиля: Toyota Prado (2004 года выпуска), Mercedes Benz S (2006 года выпуска) и Land Rover Range Rover (2008 года выпуска). Члены семьи депутата автомобилей не имеют.

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В разделе сведений о вкладах в банках, ценных бумагах Ляшко задекларировал 6,3 тыс. грн взноса “в уставный капитал общества, предприятия, организации".

Как сообщал УНИАН, 31 марта ЦИК зарегистрировала лидера Радикальной партии Ляшко кандидатом на пост президента Украины на внеочередных выборах 25 мая.