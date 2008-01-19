Янукович заменил бы Луценко кем-то уравновешенным

Лидер Партии регионов Виктор Янукович считает неприемлемым для политиков такого уровня инцидент между министром внутренних дел Юрием Луценко и мэром Киевом Леонидом Черновецким, произошедший накануне после заседания СНБО, сообщает Украинская правда.

"Таких эмоций не должно быть у людей такого уровня, и они не должны опускаться до такого уровня. Будем надеяться, что это будет уходить в прошлое", - сказал он журналистам в субботу в Киеве после посещения службы в Киево-Печерской Лавре в связи с празднованием Крещения Господнего.

Янукович с сожаление отметил, что инцидент произошел "практически в преддверии такого большого праздника как Богоявление". По его словам, пусть этот инцидент "останется на совести политиков".

Говоря об участии в инциденте Луценко, Янукович отметил: "Моя личная точка зрения: на должности министра должен быть человек профессиональный, уравновешенный, которому могли бы доверять большинство граждан Украины. Этот должен быть специалист, служащий не политике и эмоциям, а закону, государству и людям".

Как сообщалось, после заседания СНБО в пятницу произошла потасовка между главой МВД и мэром Киева.