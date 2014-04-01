На крымских татар может быть распространен закон о реабилитации репрессированных народов - Путин

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом шла речь в ходе встречи президента России Владимира Путина с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым.

Минниханов сообщил, что осуществил три поездки в Крым. «Во-первых, встречался с нашими братьями – крымскими татарами, была возможность обсудить их видение, их проблемы. Есть несколько злободневных вещей, которые я хотел бы довести и получить Ваше одобрение. Конечно же, 70 лет (назад) они репрессированы… В любом случае, было бы неплохо, если бы действующим законом от 1991 года (закон «О реабилитации репрессированных народов» принял 26 апреля 1991 года Верховный совет РСФСР) приравнять и крымских татар. Это была бы серьезная моральная поддержка крымским татарам», - сказал Минниханов.Читайте такжеКрымские татары собираются создать в Крыму национальную автономию

Также он сообщил, что активисты крымских татар хотели бы встретиться с Путиным.

«И третье, наверное, на что я обратил внимание. Все-таки место проживания, вот эти поселения надо узаконить. Необходимо инфраструктурно поддерживать, наверное, (создать) какую-то программу. Мы это обсуждали и с нашими коллегами из правительства Крыма. Здесь тоже нужна Ваша поддержка», - добавил президент Татарстана, обращаясь к Путину.

На это Путин сказал: «Обязательно поручу все это проработать, все вопросы, все три».Читайте такжеЗаседание СБ ООН: Джемилев обвинил Россию в цинизме

Довідка УНИАН. В законе «О реабилитации репрессированных народов» в статье 1 указано: «Реабилитировать все репрессированные народы РСФСР, признав незаконными и преступными репрессивные акты против этих народов».

В законе также сказано, что репрессированными признаются народы (нации, народности или этнические группы и иные исторически сложившиеся культурно-этнические общности людей, например, казачество), в отношении которых по признакам национальной или иной принадлежности проводилась на государственном уровне политика клеветы и геноцида, сопровождавшаяся их насильственным переселением, упразднением национально-государственных образований, перекраиванием национально-территориальных границ, установлением режима террора и насилия в местах спецпоселения.

Реабилитация репрессированных народов означает признание и осуществление их права на восстановление территориальной целостности, существовавшей до антиконституционной политики насильственного перекраивания границ, на восстановление национально-государственных образований, сложившихся до их упразднения, а также на возмещение ущерба, причиненного государством. Реабилитация предусматривает возвращение народов, не имевших своих национально-государственных образований, согласно их волеизъявлению, в места традиционного проживания на территории РСФСР. При этом, в процессе реабилитации репрессированных народов не должны ущемляться права и законные интересы граждан, проживающих в настоящее время на территориях репрессированных народов.

При этом на граждан из числа репрессированных народов, подвергшихся репрессиям на территории Российской Федерации по признакам национальной или иной принадлежности, распространяется действие Закона РСФСР "О реабилитации жертв политических репрессий".Читайте такжеСепаратисты Крыма ввели мораторий на выдачу земли и приватизацию

Ущерб, причиненный репрессированным народам и отдельным гражданам со стороны государства в результате репрессий, подлежит возмещению.

Порядок возмещения ущерба реабилитированным народам и отдельным гражданам устанавливается законодательными актами Союза ССР, РСФСР и республик, входящих в состав РСФСР.

Возмещение ущерба реабилитированным народам и отдельным гражданам осуществляется поэтапно за вычетом в денежном выражении компенсаций и льгот, полученных гражданами на основании Закона РСФСР "О реабилитации жертв политических репрессий".