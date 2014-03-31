Госграницу в Донецкой области усилили мобилизационным резервом

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Донецкого пограничного отряда, в ходе мероприятий по усилению госграницы приоритетным вопросом является прием, размещение и всестороннее обеспечение мобилизационного резерва. Большинство из тех, кто прибывает в подразделения Донецкого пограничного отряда – это люди с опытом пограничной службы.

В пресс-службе отметили, что мобилизован персонал, который прибыл из Запорожской области, он будет поставлен на все виды обеспечения и приступит к несению службы в соответствующих подразделениях.

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В сообщении подчеркнули, что распространяются слухи о прибытии в пограничный отряд радикально настроенных лиц, но руководство пограничного отряда официально заявляет, что данная информация не соответствует действительности и лишь дезориентирует население.

Также в сообщении отметили, что весь персонал Донецкого пограничного отряда остается на местах постоянной дислокации и выполняет возложенные на него задачи по охране государственной границы.