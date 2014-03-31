СМИ: США и Россия обсудили план по Украине – о возврате Крыма речь не шла
В российских СМИ появились подробности положений предложенного США плана по урегулированию кризиса вокруг Украины, вызванного российской оккупацией Крыма.
Как сообщает радиостанция Эхо Москвы, документ включает в себя четыре пункта.
Первое: возвращение российских войск в места базирования, которые были до 1 марта.
Второе: Международные инспекции ОБСЕ по всей территории Украины, обязательно включая Крым.
Третье: Прямой диалог между Киевом и Москвой, если нужно – при участии международных посредников.
Четвертое: признание результатов президентских выборов 25 мая.
Источник издания особое внимание обратил на то, что речи о возвращении Крыма Украине в плане будто бы не идет.
Между тем, в ходе встречи глав внешнеполитических ведомств России и США, которая состоялась минувшей ночью и продолжалась около четырех часов, Сергей Лавров назвал и одно из ключевых требований Москвы. Это федерализация государства. В ответ Керри заметил, что не США должны определять пути развития Украины, а сами украинцы.
Также в ответ украинский МИД предложил сперва федерализировать Россию.