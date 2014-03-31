СМИ: США и Россия обсудили план по Украине – о возврате Крыма речь не шла

Как сообщает радиостанция Эхо Москвы, документ включает в себя четыре пункта.

Первое: возвращение российских войск в места базирования, которые были до 1 марта.

Второе: Международные инспекции ОБСЕ по всей территории Украины, обязательно включая Крым.

Третье: Прямой диалог между Киевом и Москвой, если нужно – при участии международных посредников.

Четвертое: признание результатов президентских выборов 25 мая.

Источник издания особое внимание обратил на то, что речи о возвращении Крыма Украине в плане будто бы не идет.

Между тем, в ходе встречи глав внешнеполитических ведомств России и США, которая состоялась минувшей ночью и продолжалась около четырех часов, Сергей Лавров назвал и одно из ключевых требований Москвы. Это федерализация государства. В ответ Керри заметил, что не США должны определять пути развития Украины, а сами украинцы.

Также в ответ украинский МИД предложил сперва федерализировать Россию.